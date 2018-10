30 ottobre 2018- 18:30 Pd: Fedeli, grazie Martina, ora confronto vero e civile

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Ringrazio Maurizio Martina per il lavoro svolto alla guida della segreteria nazionale del Partito democratico. Mi auguro che l’azione di rilancio del nostro partito prosegua adesso con un congresso di qualità e un confronto vero e civile". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Fedeli."Al di là delle candidature che saranno in campo, ritengo che ciascuno di noi -aggiunge- abbia la responsabilità di riuscire a parlare al Paese di lavoro, sicurezza, diritti, sostenibilità e comunità con la voce di un Pd unito che sia perno nella costruzione di un’alternativa forte e credibile soprattutto in vista delle elezioni europee”.