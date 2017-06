PD: FESTA DE 'L'UNITà' A IMOLA DAL 9 AL 24 SETTEMBRE

21 giugno 2017- 18:14

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "La Festa nazionale de 'l'Unità' torna in Emilia Romagna. Questa volta non in un capoluogo, ma nella città di Imola, nel Parco del lungofiume che da sempre ha ospitato la kermesse del partito imolese e che è adiacente al glorioso autodromo dedicato ad Enzo e Dino Ferrari". Ad annunciarlo Andrea Rossi, responsabile Organizzazione del Pd."L’appuntamento -aggiunge- si svolgerà dal 9 al 24 settembre e chiuderà la lunga stagione estiva delle feste de 'l'Unità', che sono un vero momento di partecipazione politica, di passione, di volontariato e militanza".