18 settembre 2018- 17:45 Pd: festa Dems con Orlando a Rimini, ci sarà Zingaretti

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Da venerdì 21 a domenica 23 settembre Rimini ospita la seconda Festa Nazionale di Dems - 'Democrazia, Europa, Società'. Saranno tre giorni di incontri, dibattiti e spazi culturali, che si svolgeranno al cinema Fulgor (corso d’Augusto 162). Le sfide per l’economia nel prossimo autunno, Europa, diritti e congresso del Pd sono i temi che verranno sviluppati nelle tre giornate". Si legge in una nota. Alla tre giorni, organizzata dall'area del Pd che fa riferimento a Andrea Orlando, parteciperà anche Nicola Zingaretti. "L’evento si apre venerdì, alle 18, con i saluti istituzionali dopo i quali interviene Andrea Martella, segreteria nazionale Pd. Seguirà il dibattito sui temi economici dal titolo 'Un autunno caldo? Le sfide della politica economica'. Alle 21 intervista di Andrea Orlando con Andrea Carugati de la Stampa"."Sabato alle 16.30 dibattito sul tema 'L'Europa dei diritti per un partito rinnovato' a seguire 'La sfida della rigenerazione urbana" a cui interverrà anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente Anci. Alle 21, 'Il centrosinistra per l'Italia', tavola rotonda con Gianni CuperloPeppe Provenzano, Enrico Rossi, Virginio Merola, sindaco di Bologna. "Si chiude domenica 23 con 'Il Pd verso il congresso': introduce Marco Sarracino. Partecipano: Emma Petitti, Anna Rossomando, Nicola Zingaretti, Andrea Orlando".