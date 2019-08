26 agosto 2019- 16:33 Pd: festa Unità Milano al Corvetto, tutti i 'big' tranne Renzi (2)

(AdnKronos) - Si alterneranno poi sul palco, tra gli altri i due presidenti di Regione Emilia Romagna e Lombardia, Stefano Bonaccini e Attilio Fontana (3 settembre), il sindaco Beppe Sala in dialogo con la prima cittadina di Ancona Valeria Mancinelli (4 settembre), Carlo Calenda (5 settembre) e Gianni Cuperlo (6 settembre), la vice segretaria Paola De Micheli (10 settembre), Laura Boldrini (14 settembre). Il segretario Nicola Zingaretti verrà alla festà il 13 settembre."Abbiamo scelto di misurarci con una duplice sfida: la sostenibilità e quella di rianimare un luogo oggi abbandonato in un quartiere, il Corvetto, non troppo lontano dalla realtà difficilissima del Boschetto della droga di Rogoredo", afferma Silvia Roggiani, segretaria del Pd Milano Metropolitana.