16 dicembre 2018- 16:42 Pd: Fioroni, con Zingaretti senza Popolari scivola in palude sinistra

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Dietro l'angolo si nasconde il nemico di sempre, ovvero il fantasma di una sinistra autoreferenziale, pronta a scommettere su Zingaretti per tornare al mondo di ieri, alle sicurezze passate, non importa se deperite e smorte". Lo scrive Beppe Fioroni su HuffPost richiamando l'esigenza di un impegno dei Popolari per evitare che il Pd di Nicola Zingaretti, se sarà segretario, scivoli a sinistra. "Il Pd si salva, invece, attraverso la ripresa di ruolo dei Popolari. In questi anni si sono adoperati, spesso in silenzio e con umiltà, a tessere la tela del 'fare insieme' nella speranza di vedere un partito aperto, più amichevole e ospitale verso il mondo vitale del nostro cattolicesimo di base. Questa deve essere la scommessa da proporre ancora, con tenacia e serenità. Senza pretendere nulla, eccetto il rispetto di valori e principi meritevoli di adeguata considerazione".