8 dicembre 2018- 11:54 Pd: Fioroni, Zingaretti sbaglia se vuole consegnarsi a Grillo

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Il Pd deve rinnovarsi, ma non perdere il suo connotato di forza alternativa alla Lega e ai 5 Stelle. L’intervento di Smeriglio sembra interpretare un disegno alternativo di Zingaretti". Lo dichiara Beppe Fioroni. "Ora, se la proposta è quella di consegnarsi a Grillo, certamente si snatura la funzione di un partito concepito per unire il centro e la sinistra, non per rianimare vanamente la sinistra immaginando di ammansire il populismo. All’orizzonte in questo caso c’è la dissipazione della nostra autonomia", conclude.