4 marzo 2019- 18:46 **Pd: fonti dem, Zingaretti circa 650 delegati, Martina 250, 105 Giachetti**

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Secondo quanto si apprende da ambienti parlamentari dem, dai primi calcoli sulle percentuali alle primarie di ieri, sarebbe questa la ripartizione dei delegati all'assemblea nazionale dem. Si tratta di numeri ancora provvisori perchè i dati non sono ancora definitivi. Comunque, Nicola Zingaretti avrebbe una larga maggioranza: circa 650 delegati su 1000. I restanti 355 sarebbero divisi così tra Maurizio Martina e Roberto Giachetti: circa 250 per il primo e 105 per il secondo.