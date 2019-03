18 marzo 2019- 14:04 Pd: Fornaro, 'ok coordinamento opposizioni, ora lista unitaria per Ue'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Un segnale positivo". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, definisce la proposta di Nicola Zingaretti di dar vita a un coordinamento delle opposizioni. "Il tema è quello di costruire un'alternativa progressista" e per l'esponente di Mdp la prima occasione per farlo sarebbero le europee. "La nostra proposta è in campo. Oggi in Basilicata, Zingaretti sarà con Speranza e potrebbe esserci il modo di parlarne. Vediamo...", dice Fornaro all'Adnkronos. Ma una lista insieme provocherebbe l'alzata di scudi dei renziani... "Gli anatemi dei renziani sono ormai un disco rotto". Per quanto riguarda il coordinamento delle opposizioni, aggiunge Fornaro, "tra noi Pd e +Europa si è già cercato in questi di fare ragionamenti comuni, ma c'è sempre stato un problema politico di fondo: fino ad oggi la strategia parlamentare del Pd è stata quella di una difesa acritica delle scelte fatte dai governi della scorsa legislatura e questo, secondo noi, è un errore". Un'impostazione che con Zingaretti segretario è cambiata? "Da quello che abbiamo sentito anche ieri, sembra di sì. Se si ha l'obiettivo di costruire un'alternativa progressista, questa non può fondarsi sull'assunto che gli italiani non hanno capito che si era governato nel miglior modo possibile".