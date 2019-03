18 marzo 2019- 14:04 Pd: Fornaro, 'ok coordinamento opposizioni, ora lista unitaria per Ue' (2)

(AdnKronos) - Sulle europee, invece, la proposta di Mdp è che chi siede nel gruppo S&D dovrebbe correre in una stessa lista. "Per noi -dice Fornaro- questa è una proposta politica e di buon senso. Ieri Zingaretti ha espresso alcune valutazioni di principio nella costruzione di questa lista aperta e per noi dovrebbe esserlo innanzitutto a coloro che si riconoscono nel partito dei Socialisti e Democratici europei. Nel quale, ricordo, non c'è mai stata la scissione. I nostri 3 eurodeputati -Panzeri, Zanonato e Paolucci- non si sono mai spostati". Ma Zingaretti che cosa vi ha risposto? "Ancora incontri ufficiali non ci sono stati. Oggi Zingaretti sarà in Basilicata con Speranza, potrebbe esserci l'occasione per uno scambio di vedute".Se farete la lista con il Pd, si scateneranno le critiche dei renziani. Ieri all'assemblea Pd, Roberto Giachetti è già stato fermo sul no al ritorno di chi "ci ha fatto la guerra". "Io credo che Giachetti sia ormai a corto di argomenti e questi continui richiami contro di noi stanno diventando un disco rotto. Per costruire un'alternativa progressista non si può certo partire dagli anatemi di Giachetti...".