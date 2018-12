8 dicembre 2018- 16:06 Pd: Foschi, Renzi disse no a M5S per no a Boschi ministro, è così?

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "A proposito di accordi coi 5Stelle. Si racconta, e non è mai stato smentito, che dopo il 4 marzo Renzi, nonostante le roboanti parole, fosse pronto ad un accordo di governo coi 5Stelle. E che questo accordo saltò per il veto dei grillini a Boschi ministro, come invece voleva Renzi. È così? Forse, prima di parlare, i renziani dovrebbe guardare in casa propria". Lo dichiara Enzo Foschi, vicesegretario Pd Lazio.