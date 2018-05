3 maggio 2018- 19:31 Pd: Franceschini, percorso con M5S interrotto da Renzi senza confrontarci

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Non possiamo rimuovere il fatto che siamo entrati in un sistema proporzionale. O cambiamo la legge elettorale affinchè qualcuno vinca in entrambe le Camere o dobbiamo accettare alleanze con forze che erano avversari alle elezioni". Lo ha detto Dario Franceschini alla Direzione Pd, secondo quanto viene riferito. "Chi ha 'semivinto' non è riuscito a fare un governo. E allora abbiamo provato a percorrere la strada di un confronto con i 5Stelle. Non un governo, ma un confronto", ha sottolineato Franceschini. "Abbiamo impostato la prima fase dando la responsabilità a chi è arrivato primo e secondo alle elezioni. Visto il loro fallimento, siamo entrati in una seconda fase. Tenuto conto che non potremmo mai appoggiare un governo della Lega, avevamo iniziato a esplorare la possibilità di avviare un confronto con i 5stelle". "Su questo il Presidente della Repubblica aveva deciso di attendere questa direzione. Il percorso si è interrotto con la posizione di Renzi e la risposta immediata di Di Maio. Peccato perché avremmo dovuto confrontarci qui, discutere e prendere una decisione", ha rimarcato Franceschini.