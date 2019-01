23 gennaio 2019- 15:22 Pd: Fratoianni, 'Calenda almeno ha idea ma sua proposta un errore'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Voglio fare pubblicamente un complimento a Carlo Calenda perchè c'è il congresso del Partito democratico e in queste settimane non c'è stata una battuta, proposta o parola d'ordine che venga da qualcuno dei candidati alla segreteria di quel partito che abbia aperto il titolo di qualche giornale. E invece arriva Calenda che lancia il suo manifesto, di cui parla da molto tempo: il Fronte repubblicano di questo si tratta e tutti di corsa aderiscono, e quello diventa il titolo. Dunque davvero complimenti a lui, che almeno ha un'idea , che naturalmente considero del tutto sbagliata, come è noto." Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali, nel corso della trasmissione 'Studio24' di Rainews. "Penso cioè -ha aggiunto- che rispondere alla crescita delle destre nazionaliste e alla regressione che questa crescita produce nel Paese immaginando un grande fronte, peraltro con un assetto esplicitamente piuttosto moderato e continuista rispetto alle ragioni che hanno in buona parte favorito l'ascesa di questa destra, lo considero un errore clamoroso".