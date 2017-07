PD: FRATOIANNI PROTESTA, SU ACCOUNT CORTE CONTI TWEET RENZI

1 luglio 2017- 16:12

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Che l'account ufficiale su Twitter della Corte dei Conti continui imperterrito ad ospitare un tweet propagandistico del segretario del Pd, dopo le proteste di parlamentari di varie forze dell'opposizione ha dell'incredibile. Come anche il silenzio dei vertici di questa importante istituzione della nostra Repubblica sull'episodio". Lo sottolinea Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. "A questo punto -aggiunge- è evidente che per avere una spiegazione esauriente di quanto avvenuto, saranno le Aule del Parlamento la sede più opportuna". Nel tweet in questione, Matteo Renzi afferma che "oggi chiude Equitalia, arriva la 14/ma per le pensioni minime e nasce 'Democratica'".