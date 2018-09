17 settembre 2018- 19:00 Pd: fronte renziano cerca candidato, intanto è 'guerra di cene' (3)

(AdnKronos) - Una contro-cena? Calenda scommette di no: "Non credo. Anzi lo escludo. @nzingaretti è persona troppo intelligente per 'rispondere' così a un incontro tra quattro persone che peraltro non è fatto contro nessuno ma solo per confrontarsi tra ex colleghi di governo. Evitiamo interpretazioni che non reggono".Un polverone, comunque. Che non è piaciuto a molti nel Pd. Renzi compreso. L'ex-segretario nei prossimi giorni sarà in Cina e via enews continua a battere sull'esigenza di un'opposizione dura al governo e si chiede: 'Un Pd depolemicizzato, è possibile?'. Dice Andrea Marcucci, capogruppo al Senato: "Tutte le iniziative che hanno lo scopo di rafforzare l’opposizione del Pd, sono le benvenute. Anche la cena di Carlo Calenda. L’importante è smetterla di parlarsi addosso e di fustigarsi. Noi dobbiamo rimetterci in piedi ed organizzare una opposizione a tutto campo".