12 ottobre 2018- 16:42 Pd: Furfaro, domani con Zingaretti, serve alternativa a Lega-M5S

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Il razzismo, l'omofobia, il sessismo, il nazionalismo, l'incompetenza di Ministri che sembrano non sapere di cosa parlano, le scuole dove i bambini vengono discriminati tra italiani e stranieri. Il governo Lega-5Stelle sta disegnando un'Italia cattiva, chiusa, dove regna la guerra tra ultimi e penultimi, mentre loro banchettano con i potenti sulla pelle della povera gente. L'opposizione è necessaria quanto, al momento, oggettivamente inconsistente. Per questo, ben venga chi mette a disposizione di tutti una piazza aperta, oltre i confini del proprio partito, per discutere insieme di come ricostruire subito un'alternativa credibile, solida e plurale". Lo scrive in una nota Marco Furfaro, coordinatore nazionale della rete Futura.“Domani sarò a Piazza Grande - continua Furfaro- con gli amministratori civici e progressisti, con l'associazionismo, con coloro che credono fermamente che per essere credibili bisogna ammettere gli errori del passato e rappresentare una discontinuità. Una discontinuità che non sia solo di facce, ma anche di parole d'ordine e di visioni sul Paese. Abbiamo bisogno di contrapporre alla faccia feroce di Salvini un'idea di società alternativa, non la sua brutta copia, e di affidarla a una nuova generazione politica. Un ciclo è finito il 4 marzo ed è giusto riaprirne un altro, insieme a chi non ha mai avuto l'occasione di farlo”.