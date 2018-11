27 novembre 2018- 15:32 Pd: Gasparini, Zingaretti unico che può cambiare tutto

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Richetti ex portavoce di Renzi si ritira per fare il ticket con Martina, ex vice segretario di Renzi. A loro si aggiunge Minniti candidato direttamente dalla corrente renziana. Ormai è chiaro, l’unico che può cambiare tutto è Nicola Zingaretti #primariePd". Lo scrive su Twitter Stefania Gasparini, presidente della Direzione provinciale Pd di Modena.