3 novembre 2018- 13:02 Pd: Gasparri, bene che congresso eviti Giorno Memoria ma no in giornata Foibe

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Giusto non sovrapporre il congresso del Pd al Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, ma altrettanto sbagliato farlo coincidere con il 10 febbraio, data dedicata al ricordo dei martiri delle Foibe. A sollevare il caso, in questi termini, è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, pur sottolineando di non voler "dettare l'agenda di altri partiti", ma dichiarandosi allo stesso tempo pronto ad approfondire la questione "in tutte le sedi, comprese quelle parlamentari".“Il Partito democratico -ricorda l'esponente azzurro- ha giustamente deciso, qualche tempo fa, di non tenere il proprio congresso il 27 gennaio perché è il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione della Shoah e dello sterminio degli ebrei. Sarebbe stato quindi inopportuno celebrare un importante evento politico in un giorno dedicato ad altre iniziative e ad altre doverose riflessioni da parte di tutti. Leggiamo che adesso il congresso del Pd si dovrebbe svolgere il 10 febbraio, Giorno del Ricordo dedicato ai martiri delle foibe e all’uccisione di migliaia e migliaia di italiani sul confine orientale".