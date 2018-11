3 novembre 2018- 13:02 Pd: Gasparri, bene che congresso eviti Giorno Memoria ma no in giornata Foibe (2)

(AdnKronos) - "Non pretendiamo di dettare l’agenda di altri partiti. Ma se è stata opportuna la decisione di non sovrapporre un congresso importante al Giorno della Memoria, il 27 gennaio, non si capirebbe -lamenta Gasparri- la celebrazione di un evento così importante nel Giorno del Ricordo, importante quanto altre scadenze che vengono celebrate per volontà del Parlamento in base a delle leggi dello Stato". "Tutte le Memorie e tutti i Ricordi hanno uguale dignità. Una decisione anomala si presterebbe a giuste polemiche che io per primo porrei in tutte le sedi. Comprese quelle parlamentari. Il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo -conclude il senatore di Forza Italia- si celebrano perché le massime rappresentanze così hanno voluto con loro libere e sovrane decisioni”.