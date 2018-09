25 settembre 2018- 20:15 Pd: Gentiloni a Di Maio, assassini politici? Buoni con le parole

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Se tu aizzi l'opinione pubblica contro i migranti, contro l'Europa, contro la Francia... quello che ne viene fuori non è un paese più sicuro ma un paese in cerca di guai". Lo dice Paolo Gentiloni a Di Martedì a La7. "A tutti direi, come si dice a Roma, 'buoni con le parole'. Ho sentito un nostro vicepremier definire avversari 'assassini politici', non si usa un linguaggio così. Un linguaggio incredibile", aggiunge Gentiloni riferendosi alle parole di Luigi Di Maio.