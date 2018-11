24 novembre 2018- 12:12 Pd: Gentiloni, accuse Renzi? rancore non fa bene a partito

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Il rancore non fa bene al partito democratico. Io cerco di non partecipare". Lo ha detto Paolo Gentiloni a L'Intervista di Maria Letella a SkyTg24 quando gli viene chiesto un commento su Matteo Renzi che ha puntato il dito su chi lo critica oggi e non quando stava al governo. "Renzi? Io sto alla Camera, lui sta al Senato..."."Abbiamo davanti una sfida delicatissima contro un governo che ritengo pericoloso, anche se rispetto le decisioni degli elettori. Nel Pd dobbiamo fare una discussione congressuale e non dobbiamo alimentare diatribe tra di noi".