PD: GENTILONI, AL LAVORO PER VINCERE CON CENTROSINISTRA

17 giugno 2017- 13:20

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Come Pd dobbiamo lavorare per vincere le elezioni e perché si affermi una maggioranza stabile e di centrosinistra". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Bologna a 'RepIdee'. "Le leggi elettorali -aggiunge- sono cruciali e fondamentali ma la politica decide. Se ci diamo una prospettiva vincente come Pd possiamo vincere anche se non è semplice. A una sinistra dei bravi perdenti" alla Sanders e Corbyn "preferisco una sinistra vincente ma c'è molto da fare".