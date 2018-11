13 novembre 2018- 21:18 Pd: Gentiloni, con Zingaretti novità ma no parole contro Minniti o Martina

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Zingaretti attualmente è l'unico candidato" per la segreteria del Pd, "gli altri due di cui si parla, Minniti e Martina, erano due ministri del mio governo, quindi casco bene in ogni modo. Penso che Zingaretti possa avere quell'elemento in più di novità, ma sicuramente non dirò mai nulla contro Minniti o Martina". Lo ha affermato Paolo Gentiloni, ospite a 'Di martedì' su La7.