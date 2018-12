3 dicembre 2018- 13:40 Pd: Gentiloni, se utile accetterei ruolo di presidente dem

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Io accetterei tutto quello che può essere utile al Pd e a federare, a raccogliere forze. Mi piacerebbe dare una mano a costruire nuovo centrosinistra. Il Pd guai a chi ce lo tocca perché è una cosa importante, ma non basta". Paolo Gentiloni risponde così a Omnibus a chi gli chiede se accetterebbe il ruolo di presidente Pd. Sul congresso, l'ex-premier aggiunge: "Io sto con il Pd. Due dei tre candidati sono miei ex ministri, uno in particolare, Minniti, ha fatto un gran lavoro, Zingaretti ha il vantaggio di essere una proposta con un tasso di novità maggiore". Infine, sulla possibilità che Matteo Renzi lasci i dem, Gentiloni osserva: "Renzi si è dimesso due volte dopo la sconfitta nel referendum e dopo la sconfitta alle elezioni, quindi ha tutto il diritto di decidere se partecipare e in che misura partecipare al congresso del Pd. Sul tema di andarsene io non ci posso credere e non ci voglio credere".