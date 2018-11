7 novembre 2018- 15:13 Pd: già 200 sindaci firmano appello per Zingaretti

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo cambiare, cambiare per ricostruire una proposta alternativa a chi ha vinto sulle paure dei nostri concittadini e ci sta facendo tornare in un nuovo Medioevo dei diritti e delle libertà con una deriva nazionalista e razzista. Il campo democratico deve opporsi al degrado della vita pubblica e costruire da subito l’alternativa". Si legge nell'appello a sostegno di Piazza Grande e della proposta di Nicola Zingaretti sottoscritto, al momento, da 200 sindaci. "Solo chi come noi, amministratori locali, che ogni giorno condividiamo con i nostri concittadini le loro difficoltà, le loro paure, i loro sogni, lo può fare in modo serio e credibile. Per questo motivo riteniamo giusto e facciamo nostro l’appello e la proposta lanciata da Nicola Zingaretti con Piazza Grande”.Tra i firmatari Virginio Merola (sindaco di Bologna), Alberto Bellelli (sindaco di Carpi), Carlo Marino (sindaco di Caserta), Enzo Cuomo (sindaco di Portici), Michele De Pascale (sindaco di Ravenna), Francesco De Rebotti (sindaco di Narni), Maurizio Mangialardi (sindaco di Senigallia), Maurizio Verona (sindaco di Sant’Anna di Stazzema).