7 novembre 2018- 15:13 Pd: già 200 sindaci firmano appello per Zingaretti (2)

(AdnKronos) - “Nicola -si legge nell'appello dei sindaci per Zingaretti- ha alle spalle un lungo percorso da amministratore che lo ha portato a toccare con mano le difficoltà e gli ostacoli che quotidianamente dobbiamo superare per tentare di dare risposte e trovare soluzioni ai problemi che siamo chiamati a risolvere. Nicola conosce quali sono le azioni necessarie e le leve da muovere per far sì che l’amministrazione non sia più un fardello per i cittadini ma uno strumento per dar vita a un Paese moderno ed equo, dove l’innovazione non sia calata dall’alto ma sia la risposta concreta ai reali bisogni delle comunità, con dei servizi ai cittadini all’altezza degli standard europei, all’avanguardia in settori strategici"."Nicola è uno di noi e conosce la fatica e la passione che ogni giorno mettiamo in campo per il bene comune, al servizio delle nostre comunità, per questo sosteniamo Piazza Grande – conclude l’appello - per dare il nostro contributo per costruire un campo democratico più forte capace di guardare al futuro e all’Europa partendo dai territori”.