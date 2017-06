PD: GIACHETTI, A SINISTRA DIBATTITO SURREALI, STIAMO SU NOSTRE PROPOSTE

27 giugno 2017- 16:03

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Concentriamoci sul Partito democratico, non abbiamo bisogno di un dibattito schizofrenico". E’ quanto dichiara con un video su Facebook, Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera e deputato Pd."Il Pd non ha bisogno di questo e deve starne fuori - commenta - abbiamo fatto alleanze di centrosinistra in tutte le città, di quale guerra parlate. Non abbiamo bisogno di stare dentro questo dibattito. Non ci appartiene e soprattutto confonde gli elettori, in particolare quelli che non sono andati a votare perché stanchi di tutto questo"."Dobbiamo concentrarci sul Partito democratico, sulla sua ragione originaria, quello di essere un partito, un luogo, largo, nel quale ci si può confrontare e discutere anche, ma in serenità su quali sono le soluzioni per il bene del paese, a cominciare dall'appuntamento di venerdì e sabato prossimo a Milano ‘Italia 2020 per un partito pensante’”, conclude Giachetti.