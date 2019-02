4 febbraio 2019- 18:34 Pd: Giachetti chiede confronto Tv, per ora ok da Martina

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Ai tempi delle primarie per la premiership del centrosinistra, quello tra Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi, su Sky, fu un confronto Tv pop, stile X Factor. Ci furono più di un milione di spettatori. Un clima diverso rispetto a quello delle attuali primarie per la segretaria Pd dopo la sconfitta del 4 marzo. Però proprio per accendere i riflettori sulla competizione e mobilitare più persone possibile ai gazebo, ieri alla Convenzione dem, Roberto Giachetti ha chiesto agli sfidanti Nicola Zingaretti e Maurizio Martina di fare dibattiti a tre nelle piazze ma soprattutto in tv. "Facciamo confronti aperti in tutta Italia. Chiediamo ai mezzi di comunicazione che organizzino dibattiti tra noi tre. Lucia Annunziata mi ha già chiesto di partecipare a un confronto e ho detto di sì, mi auguro che sia la stessa risposta di Zingaretti e Martina", ha detto Giachetti dal palco. E al momento una risposta è arrivata. Da Martina ed è un sì. "Valuteremo caso per caso se ci invitano, comunque non siamo contrari", dicono dal comitato dell'ex-segretario. Nessuna risposta, al momento, dalle parti di Zingaretti. La presenza in Tv sarà comunque una delle componenti scelte dai candidati per chiamare alla participazione alle primarie del 3 marzo. Con i congressi di circolo in cui hanno votato la metà degli aventi diritto, lo spettro del flop ai gazebo ricorre tra i dem.