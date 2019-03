1 marzo 2019- 18:03 Pd: Giachetti chiude campagna domani con Calenda

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Si terrà domani sabato 2 marzo, a partire dalla ore 11:00, presso il teatro Sala Umberto, via della Mercede 50 a Roma, l’evento di chiusura della campagna elettorale di Roberto Giachetti ed Anna Ascani per le elezioni primarie per la segreteria del Partito democratico che si terranno domenica 3 marzo 2019. L’evento sarà tutto dedicato al futuro dell’Europa e parteciperà l’ex ministro ed esponente del Partito democratico Carlo Calenda. Si legge in una nota.