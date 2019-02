3 febbraio 2019- 13:30 Pd: Giachetti, 'Gentiloni e ex-ministri con Zingaretti, ma vostro lavoro lo difendo io'

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "C'è chi dice in questo congresso: azzeriamo il passato. Facendo iniziare il passato nel 2013 e facendolo finire nel 2017. Per noi invece la traiettoria per risolvere i problemi di questo Paese è già stata tracciata" dai governi Pd. Lo ha detto Roberto Giachetti alla convenzione nazionale Pd. "Dico a Gentiloni, Franceschini, Minniti, Madia e tutti gli altri: il lavoro che servirebbe a questo Paese non è il lavoro di Roberto Giachetti ma è il vostro. La nostra mozione è innanzitutto la voglia di rivendicare il lavoro che voi avete fatto nei 5 anni passati che non sono da cancellare. Non stavamo noi al governo? Non eravamo noi a sedere al Cdm? Abbiamo fatto riforme che resteranno nella storia di questo Paese e noi vogliamo andare avanti nella strada che voi avete tracciato, quella che la mozione che appoggiate", incalza Giachetti riferendosi a Nicola Zingaretti, "vuole cancellare".