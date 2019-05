22 maggio 2019- 19:20 Pd: Giachetti, 'noi leali ma brividi per manifesto dem con Bersani'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Noi siamo diversi . Abbiamo perso le primarie ma siamo in prima fila" a fare campagna per il Pd "anche se non condividiamo alcune cose... Vedere Speranza e Bersani nei manifesti sotto il simbolo del Pd mi sono venuti i brividi". Lo ha detto Roberto Giachetti all'iniziativa elettorale a Roma con Matteo Renzi e i candidati alle europee Simona Bonafè e Nicola Danti.