3 marzo 2019- 14:27 Pd: Giachetti, 'un voto per futuro Paese'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Bella giornata. Mi pare che da tutta Italia arriva la notizia che molta gente sta andando a votare e come ho già detto ieri penso che questo non sia solo un voto per il futuro del Partito democratico ma sarà un voto per il futuro del Paese". Così Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Pd, ai microfoni di Sky Tg 24, dopo aver votato per le primarie. "Spero -aggiunge- che l'epoca nella quale si fa la guerriglia a chi ha vinto sia definitivamente alle nostre spalle, anche perché se no chiudiamo il Partito democratico".