14 febbraio 2019- 21:54 Pd: Giachetti-Ascani, 'su confronti tv e schede increduli di quanto sta accadendo'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Siamo increduli rispetto a quello che sta accadendo in queste ore nella commissione nazionale per il congresso. Da una parte c’è totale sottovalutazione di una necessità cruciale: il confronto pubblico e televisivo tra i candidati. Non c’è altro strumento che possa garantire una scelta consapevole e una grande partecipazione dei nostri elettori. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere confronti pubblici. Cosa frena gli altri candidati da accettarli e il Pd dall’organizzarli?". Lo dichiarano Roberto Giachetti e Anna Ascani."Dall’altra parte la commissione è monopolizzata dalla mozione Martina che continua a chiedere rinvii e a avanzare proposte surreali per rendere la scheda elettorale che consegneremo ai nostri elettori più confusa e complicata. Da chi vuole nascondere il nome dei candidati a chi vuole inserire l’elenco delle correnti a sostegno. Tutto per rendere più complicata l’espressione del voto"."I nostri elettori hanno solo bisogno di essere coinvolti e di essere chiamati a scegliere con chiarezza tra candidati diversi e opzioni politiche chiare. Capiamo che per chi mette insieme tutto e il contrario di tutto sia più complicato ma confondiamo che prevarrà il buon senso e il bene della nostra comunità".