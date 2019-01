15 gennaio 2019- 15:42 Pd: Giacomelli, aiutino 'rosso' a Zingaretti in difficoltà

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Dopo la disponibilità di Zingaretti a rinunciare al simbolo del Pd, dopo l’ambiguita’ nel giudizio sul M5S, arriva puntuale la “risposta” della galassia di movimenti dell’estrema sinistra con l’annuncio di voler intervenire per tentare di alterare a suo favore l’esito del nostro congresso". Lo scrive Antonello Giacomelli su Facebook."A riprova che non di tratta di sospetti o illazioni, e’ Diego Blasi, coordinatore regionale, ad annunciare esplicitamente, e forse ingenuamente, che la Fondazione Futura, di Laura Boldrini voterà e sosterrà la mozione Zingaretti alle primarie di Marzo. Altri, senza annunciarlo, stanno organizzandosi per fare altrettanto. Lo ripeto, sarebbe più leale da parte dello stesso Zingaretti dire con chiarezza che il suo obiettivo è trasformare il Pd in una cosa ideologica, che rimetta insieme tutte le sigle ed i personaggi della sinistra piuttosto che continuare con una ambiguità che non giova ad un confronto vero, trasparente ed aperto". "Non è la mia, la combatto ma considero legittima questa posizione politica purché almeno Zingaretti abbia il coraggio di esplicitarla. In ogni caso, quello che va detto con tutta la chiarezza del caso è che questo è il congresso che decide delle sorti del Pd ed è giusto che sia la comunità degli iscritti e degli elettori del Pd a dire la parola decisiva.#fiancoafianco", conclude.