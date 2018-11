16 novembre 2018- 16:56 Pd: Giacomelli ironizza, Minniti-Bellanova? serve qualcuno che viene da sinistra...

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Ticket Minniti-Bellanova al congresso? "Non so se sarà davvero così, in quel caso immagino che almeno il coordinatore della campagna sarà una persona che proviene dalla sinistra.. così, giusto per una rappresentazione equilibrata della piattaforma congressuale...". Antonello Giacomelli, tra i sostenitori di Marco Minniti se sarà candidato, a margine di un incontro parlamentare, ironizza così sull'ipotesi di un ticket Minniti-Bellanova per il congresso Pd.