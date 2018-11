20 novembre 2018- 21:44 Pd: Giacomelli, non si sa quanti candidati, presto per dire chi sta con chi

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Non è stato nemmeno fissato il termine per presentare le candidature quindi è presto per sapere chi davvero sarà candidato, quanti saranno candidati e chi sosterrà chi". Antonello Giacomelli del Pd risponde così a chi gli chiede in Transatlantico dei posizionamenti dem in vista del congresso.