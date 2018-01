PD: GIAMBRONE, SERVE PARTITO INCLUSIVO ARGINE A POPULISMO M5S E DESTRE

31 gennaio 2018- 17:46

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "Sono per un Pd inclusivo e vedo tante persone che vogliono impegnarsi. Credo che sia corretto impegnarsi tutti per provare ad avere un ottimo risultato per il partito alle Politiche. Dobbiamo essere un freno al populismo dei Cinque Stelle e alle destre". Lo ha detto Fabio Giambrone, presidente dimissionario della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, capolista del Pd alla Camera nel collegio di Palermo, a proposito delle polemiche interne al partito e scoppiate dopo l’ufficializzazione delle liste del partito alle Politiche del 4 marzo. Malumori e spaccature che hanno portato alcuni militanti e big democratici ad annunciare il proprio disimpegno dalla campagna elettorale. "La diversità è una grande ricchezza - ha aggiunto -, ci sono tutte le condizioni per aprire questo Pd e la mia adesione va in questa direzione. Non voglio entrare nelle polemiche, legittime, di chi ritiene in qualche modo di essere stato escluso. Penso che la cosa più corretta in questo momento è avere una casa in cui fare politica per esprimere i propri valori e i principi di riferimento", ha concluso Giambrone.