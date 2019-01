8 gennaio 2019- 19:23 Pd: Ginefra, 'sostegno Emiliano a Zingaretti buona notizia'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "La decisione di Michele Emiliano di sostenere Nicola Zingaretti al prossimo congresso nazionale del Pd è una buona notizia che in molti avevamo auspicato e per la quale in tanti abbiamo lavorato. La Puglia si candida così ad essere una delle regioni chiave per l’affermazione di Zingaretti al prossimo congresso nazionale". Lo dichiara Dario Ginefra di Fronte Democratico, l’associazione vicina al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. "La piattaforma programmatica del Governatore del Lazio si muove nel solco di quanto Fronte Democratico aveva già rivendicato in occasione dello scorso congresso: la riorganizzazione di un Partito di Sinistra moderno che si rimetta in campo per rilanciare il centrosinistra come coalizione di Governo, una ritrovata armonia e solidarietà dei suoi gruppi dirigenti e un lavoro che possa rendere protagonisti tutti, nessuno escluso, una politica del lavoro attenta ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ed una nuova stagione di politiche di sviluppo compatibili con l’ambiente". "Queste alcune tra le principali tematiche che ci vedono al fianco di Nicola per il rilancio del Partito e che ci inducono a sostenerlo per mettere, definitivamente, la parola fine alla ‘dittatura’ della ex maggioranza”.