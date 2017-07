PD: GIOVANI DEMOCRATICI MILANESI SCRIVONO A RENZI, CAMBI LA COMUNICAZIONE

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Un messaggio, oltre che un appello, tanto chiaro, quanto severo. E' quello inviato tramite una lettera dai Giovani Democratici di Milano al segretario del Pd, Matteo Renzi, dopo il post sui migranti che ha scatenato un vespaio di polemiche, prima di essere rimosso da Facebook."Abbiamo deciso di scrivere una lettera ufficiale al Partito Democratico - spiegano gli autori - a seguito dell'ennesimo scivolone sugli account ufficiali della pagina nazionale in cui chiediamo una netta inversione di tendenza rispetto all'attuale strategia comunicativa", aggiungendo che "stiamo raccogliendo in queste ore adesioni e sottoscrizioni". Questa lettera, si legge nelle prime righe del testo, "nasce dalle perplessità e dall’imbarazzo di tanti militanti, rappresentanti del partito, amministratori locali, che non possono più stare in silenzio di fronte ad alcuni post apparsi sulle pagine e sugli account ufficiali del nostro Partito nelle ultime settimane", perché "la misura è ormai colma".