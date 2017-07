PD: GIOVANI DEMOCRATICI MILANESI SCRIVONO A RENZI, CAMBI LA COMUNICAZIONE (2)

8 luglio 2017- 18:59

(AdnKronos) - Per questo, prosegue la missiva, "chiediamo che il Segretario e la sua segreteria intervengano sostituendo dall’incarico coloro i quali si occupano di gestire la comunicazione nazionale del Partito, la cui identità peraltro non è mai stata chiarita" e "che venga individuato un responsabile politico della comunicazione, all’interno della segreteria nazionale con una delega specifica, che assuma il compito di coordinare le strategie comunicative future".Per concludere, "domandiamo una cosa semplice: di poterci ritrovare in quello che raccontiamo, a noi stessi e a chi non ci conosce, di valorizzare la nostra ricchezza e ascoltare tutte le critiche, di essere davvero rappresentati anche sui social network e non doverci mai più vergognare di leggere nelle nostre parole ufficiali le parole dei nostri avversari politici".