28 maggio 2019- 17:48 Pd: giovedì alle 15 direzione su europee e amministrative

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Il presidente dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, Paolo Gentiloni, in accordo con il segretario Nicola Zingaretti, ha convocato il prossimo giovedì 30 maggio, alle ore 15, la Direzione nazionale del Pd, presso la sede di via Sant'Andrea delle Fratte 16. All'ordine del giorno l'analisi dell'ultima tornata elettorale (Europee ed Amministrative), varie ed eventuali. Si legge in una nota del Pd.