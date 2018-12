3 dicembre 2018- 18:32 Pd: Gozi, con Renzi da Timmermans e Vestager, dialogo con forze anti-sovraniste

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Con Renzi, dopodomani a Bruxelles, incontreremo il socialista Timmermans e la liberale Vestagar. Siamo interessati a dialogare con tutte le forze nettamente alternative al Ppe e ai nazionalisti di Salvini e Le Pen". Sandro Gozi, ex-sottosegretario agli Affari Ue nei governi Pd, accompagnerà Matteo Renzi che arriverà domani pomeriggio a Bruxelles per incontrare mercoledì gli eurodeputati dem e non solo. In agenda infatti anche due colloqui: quello con Frans Timmermans, candidato socialista alle prossime europee, e anche con la liberale Margrethe Vestager, commissario Ue alla concorrenza. "La ragione dell'incontro è semplice -dice Gozi all'Adnkronos-, Vestager è una delle migliori commissarie in Ue, ha fatto un ottimo lavoro prendendo posizioni molto interessanti. Parleremo della situazione italiana e di quella in Europa con una delle personalità più influenti a livello europeo". Renzi guarda fuori dal campo socialista? "Trarre conclusioni è prematuro. Si tratta di un incontro che rientra nell'ottica di dialogare con personalità alternative al fronte nazionalista. Lo faremo anche con altri, ci sarà sicuramente anche un incontro con i Verdi".