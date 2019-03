3 marzo 2019- 12:29 Pd: grande affluenza a primarie, da commissione sì a fotocopia schede (2)

(AdnKronos) - "la Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in via telematica in data 3 marzo 2019 -si legge nella delibera approvata- premesso che da parte di molte province arriva la comunicazione che sono in esaurimento nei seggi le schede di votazione, è evidente che non è possibile che agli elettori sia negata la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto, come è altrettanto evidente che bisogna in ogni caso garantire la regolarità delle operazioni del seggio". "Tanto premesso delibera: qualora un seggio abbia terminato o stia per terminare le schede di votazione a propria disposizione, il presidente del seggio deve tempestivamente informare la Commissione provinciale, che dovrà immediatamente verificare la possibilità di fornire allo stesso seggio in tempi rapidi ulteriori schede. Qualora non sia possibile, il presidente del seggio dovrà comunicare alla Commissione provinciale, d’intesa con i rappresentanti delle liste, il numero presunto di schede necessario per portare a compimento le operazioni di voto. In conseguenza di ciò, seguendo tale procedura, il presidente del seggio sarà autorizzato a fotocopiare il numero di schede preventivamente richiesto ed autorizzato. Di tale operazione dovrà essere fatta menzione nel verbale di seggio".