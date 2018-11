13 novembre 2018- 12:56 Pd: Gualmini, non rinnego Renzi ma sostegno a Zingaretti

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Non rinnego nulla e non mi sento di aver 'tradito' nessuno. Penso che siano state fatte riforme importanti e che il renzismo abbia rappresentato una fase rilevante per il Pd. Una fase che non va cancellata ma che è ora di superare". Elisabetta Gualmini, politica e vicepresidente della regione Emilia-Romagna, in un'intervista a Repubblica Bologna si 'congeda' dal passato di renziana doc e dichiara il sostegno a Nicola Zingaretti al congresso Pd. "Ho deciso di sostenere Zingaretti, sono molto decisa di questa scelta". Gualmini farà un'iniziativa a Ravenna il prossimo 27 novembre con il governatore del Lazio, titolo 'Una nuova agenda per l'Italia'.