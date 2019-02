21 febbraio 2019- 19:34 Pd: Guerini, 'con Martina nel solco Renzi-Gentiloni'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Sono qui a sostenere Martina nel solco del lavoro fatto negli anni dai governi Renzi e Gentiloni per l’Italia. Riforme coraggiose realizzate in questi anni che dobbiamo difendere dall’attacco di questa sgangherata maggioranza che governa il Paese". Lo ha detto Lorenzo Guerini a margine di un’iniziativa ad Arezzo a sostegno della candidatura di Maurizio Martina alle primarie del Pd."Dobbiamo saper riconoscere i nostri errori, ma non arretro di un millimetro rispetto alle scelte fatte in questi anni che hanno riportato l’Italia sulla strada della crescita, del lavoro, dell’allargamento dei diritti civili che purtroppo, dopo neanche un anno di governo, Lega e 5stelle stanno pericolosamente dissipando. Per questo insieme a Luca (Lotti ndr) - e tanti altri in tutta Italia abbiamo deciso di sostenere Maurizio: perché nella sua proposta l’orgoglio per il lavoro fatto, unitamente alle proposte per il futuro del Pd e del Paese, è presente senza incertezze e con piena convinzione”.