18 marzo 2019- 14:01 Pd: Guerini (En Marche), 'con Zingaretti insieme contro sovranisti'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Stanislas Guerini, delegato generale di ‘La République En Marche’ e il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti hanno avuto questa mattina un breve colloquio telefonico. Si legge in una nota del Pd. "Punto di contatto tra i due -si spiega- le congratulazioni che Guerini ha voluto fare a Zingaretti appena eletto alla guida del Pd. Zingaretti, nel ringraziarlo, lo ha invitato a risentirsi il 24 marzo per lavorare insieme e affrontare nuove importanti battaglie per la difesa dell’Europa e contro i sovranisti".