31 gennaio 2019- 16:27 Pd: Guerini, 'liste 'renziani' per Martina? non escluso anzi probabile'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Non è escluso, anzi è probabile". Lorenzo Guerini risponde così all'Adnkronos in merito alla presenza di liste di 'renziani' alle primarie a sostegno di Maurizio Martina. "Per presentare le liste c’è tempo. Come ho già detto non è escluso, anzi è probabile che a sostegno della candidatura di Martina ci sia più di una lista. Vedremo nei prossimi giorni...".