3 maggio 2018- 12:39 Pd: Guerini, Martina non in discussione, no a resa dei conti

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Non credo ci sia questo punto all'odg, Martina non è in discussione, gode della fiducia di tutto il partito". Lo dice Lorenzo Guerini a Radio Radicale sull'ipotesi che oggi possa esserci un voto su Martina in Direzione. "Immaginare che questa direzione sia una sfida, non è così, ci viene chiesto un dibattito coraggioso, serio e responsabile. Bisogna evitare che la Direzione assuma il significato di una resa dei conti. A me interessa l'esito di questa direzione cioè le ragioni dell'unità rispetto a quelle della divisione", aggiunge.