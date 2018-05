2 maggio 2018- 13:09 Pd: Guerini, no conte e unità, documento aperto a tutti

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Questo vuole essere un appello a trovare l’unità e a rifiutare la tentazione di una conta in direzione. Nulla più. La parte più importante del documento per me è questa". Lo dichiara Lorenzo Guerini, promotore del documento sottoscritto da un centinaio di parlamentari Pd in vista della Direzione di domani. "Dopodiché è chiaro che in questo spirito il documento deve essere ed è assolutamente aperto al contributo di tutti, senza nessuna chiusura o reticenza. Lo sforzo che vorrei tutti mettessimo in campo è solo questo: lavorare per non dividerci, per ricercare invece le ragioni e la forza della nostra unità”, conclude.