3 maggio 2018- 12:44 Pd: Guerini, scissione? Anche solo nominarla è errore

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Solo pronunciare la parola scissione è un errore da evitare e invito tutti a non farlo". Lo dice Lorenzo Guerini a Radio Radicale. "Ne abbiamo subite e non hanno portato bene nè al partito nè sono state capite dagli elettori e dai militanti". "Abbiamo di fronte a noi una Direzione in una fase complicata di questo avvio di legislatura, ne dobbiamo discutere responsabilmente, sappiamo che il partito ha la necessità di un confronto ampio sui temi del posizionamento anche dopo l'esito del voto del 4 marzo e credo che questa discussione debba avere un'eco congressuale", conclude.