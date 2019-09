23 settembre 2019- 16:39 **Pd: Guerini, 'scissione? Poco su territori ma si ascolti inquietudine'**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La scissione "ha avuto effetti che forse non si sono ancora dispiegati del tutto, in particolare sui territori. A chi critica le correnti ricordo che se non ci fosse stata una corrente forte gli effetti sarebbero stati ben peggiori". Lo ha detto Lorenzo Guerini di Base Riformista alla Direzione Pd. "Penso che di fronte a questa scissione -ha sottolineato- non possiamo fare spallucce e interpretarla come segno del destino. Chi oggi è in difficoltà sui territori va ascoltato per raccogliere le sue inquietudini evitando di favorire sentimenti e decisioni diverse".